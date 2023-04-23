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14:51, 23 апреля 2023Бывший СССР

СНБО Украины назвал условие для начала контрнаступления ВСУ

Секретарь СНБО Украины заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению при получении оружия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут готовы начать контрнаступление, когда получат оружие. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью La Stampa.

По его словам, все зависит от партнеров Киева. «Когда они предоставят оружие, мы будем готовы», — сказал Данилов.

Ранее в апреле секретарь СНБО Украины заявлял, что у Киева есть несколько планов анонсированного контрнаступления. «Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта — это мало», — сообщил он.

О начале украинского наступления в ближайшее время 15 апреля заявлял также премьер Украины Денис Шмыгаль. Американский журнал Newsweek со ссылкой на данные из слитых секретных документов Пентагона сообщил, что оно назначено на 30 апреля.

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Варвара Кошечкина
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