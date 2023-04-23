Посол Китая во Франции признал Крым российским

Посол Китая во Франции Лу Шайе: Крым исторически был российским и является таковым сегодня

Посол Китая во Франции Лу Шайе эфире телеканала LCI заявил, что Крым исторически был российским и является таковым сегодня. Его слова приводит TF1.

«Есть история. Крым изначально был российским», — сказал он, отвечая на вопрос тележурналиста о том, какой стране принадлежит полуостров. По его словам, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в 1954 году отдал Крым Украине.

Дипломат добавил, что страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в рамках международного права, поскольку нет международного договора, который бы конкретизировал их статус в качестве суверенных государств.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что у Киева нет шансов захватить полуостров. До этого на планы Украины по наступлению на Крым отреагировал глава российского региона Сергей Аксенов. Он заявил, что нельзя недооценивать противника, подчеркнув, что Крым к этому готов.