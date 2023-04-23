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13:07, 23 апреля 2023Мир

В Европе началась «дипломатическая буря» из-за слов посла Китая о Крыме

Bloomberg: слова посла Китая во Франции о Крыме вызвали «дипломатическую бурю» в Европе

Фото: Unsplash

Европейские лидеры с яростью отреагировали на слова посла Китая во Франции Лю Шайе о принадлежности Крыма. Агентство Bloomberg констатировало начало «дипломатической бури» из-за слов китайского дипломата.

Дипломат из КНР заметил, что Крым изначально принадлежал России и оказался в составе Украинской ССР лишь в 1954 году по воле советского лидера Никиты Хрущева. Также, по его мнению, страны постсоветского пространства не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку отсутствует необходимое соглашение, конкретизирующее их статус суверенных стран.

Больше всего подобные заявления Пекина вызвало возмущение у стран Прибалтики. Латвия, Литва и Эстония объявили о планах вызвать китайских послов для объяснения слов Лю Шайе. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал слова Лю неприемлемыми заявлениями. В Киеве такую позицию Лю Шайе назвали противоречащей заявленной позиции Пекина по украинскому конфликту.

Bloomberg предполагает, что «дипломатическая огненная буря» ставит под сомнение попытки Китая играть роль миротворца в конфликте России и Украины. Помимо этого, подобного рода заявления угрожают налаживанию экономических связей КНР и Евросоюза, заключают аналитики издания.

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Варвара Кошечкина
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