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10:16, 23 апреля 2023Мир

В Киеве и Прибалтике осудили китайского дипломата за слова о Крыме

В Прибалтике возмутились словами дипломата КНР о суверенитете республик бывшего СССР

Фото: Anton Kudelin / Shutterstock / Fotodom

На Украине и в странах Прибалтики возмутились словами китайского дипломата во Франции Лю Шайе о суверенитете республик бывшего СССР и принадлежности Крыма. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает РБК.

По данным издания, осуждение вызвали слова о том, что страны постсоветского пространства не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку отсутствует необходимое соглашение, конкретизирующее их статус суверенных стран. Дипломат из КНР заметил, что Крым изначально принадлежал России и оказался в составе Украинской ССР лишь в 1954 году по воле советского лидера Никиты Хрущева.

В Киеве такую позицию Лю Шайе назвали противоречащей заявленной позиции Пекина по украинскому конфликту. В Латвии и Эстонии в связи с заявлением о суверенитете бывших советских республик вызвали посла Китая.

22 апреля посол Китая во Франции Лю Шайе в эфире телеканала LCI заявил, что США не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Также Лю Шайе заявил, что Пекин не поддерживает давление на Россию.

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Владимир Седов
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