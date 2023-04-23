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08:43, 23 апреля 2023Бывший СССР

ВКС России уничтожили две группы украинских диверсантов в Харьковской области

ВКС России ликвидировала две группы диверсантов ВСУ в Харьковской области

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

По его словам, военные пресекли действия ДРГ около населенных пунктов Молчаново и Крахмального. Кроме того, на купянском направлении в районе населенных пунктов Огурцово и Круглое армейская авиация группировки ликвидировала два взводных опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) и три укрытия личного состава южнее населенного пункта Ольшаны, отметил он. Также Якимкин заявил, что российская авиация сорвала две попытки ротации на этом участке фронта.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Луганской народной республике (ЛНР) и Харьковской области. Он уточнил, что (ВС) РФ пресекли действия ДРГ у населенных пунктов Синьковка и Стельмаховка.

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Марина Совина
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