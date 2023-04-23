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02:53, 23 апреля 2023Экономика

Дерипаска рассказал о «мире без гегемона» через пять лет

Миллиардер Олег Дерипаска предрек конец доминированию доллара через пять лет
Олег Дерипаска

Олег Дерипаска. Фото: Igor Russak / Global Look Press

Российский миллиардер Олег Дерипаска рассказал о «мире без гегемона» через пять лет и предрек конец доминированию доллара. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По прогнозу бизнесмена, в конце десятилетия мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, а крипто-цифровые валюты будут совместимы. «Да, в начале будет тяжеловато, но затем мир откроет для себя новое качество. Но это уже будет мир без гегемона», — подчеркнул он. При этом он выразил сожаление, что «кабальная финансовая система» будет еще долго «тянуть вниз, вися тяжелой гирей дорогих кредитов» в российской экономике.

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Марина Совина
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