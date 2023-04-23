Миллиардер Олег Дерипаска предрек конец доминированию доллара через пять лет

Российский миллиардер Олег Дерипаска рассказал о «мире без гегемона» через пять лет и предрек конец доминированию доллара. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По прогнозу бизнесмена, в конце десятилетия мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, а крипто-цифровые валюты будут совместимы. «Да, в начале будет тяжеловато, но затем мир откроет для себя новое качество. Но это уже будет мир без гегемона», — подчеркнул он. При этом он выразил сожаление, что «кабальная финансовая система» будет еще долго «тянуть вниз, вися тяжелой гирей дорогих кредитов» в российской экономике.