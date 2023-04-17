Дерипаска заявил о рискующих оказаться в долговой яме развивающихся странах

Дерипаска: развивающиеся страны рискуют оказаться в глубочайшей долговой яме

Результатом роста процентных ставок и увеличения мирового долга станет разбалансировка глобальной финансовой системы. Развивающиеся страны рискуют оказаться в глубочайшей долговой яме без возможности напечатать средства для погашения или обслуживания долга, предупредил российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

Сославшись на статью The Wall Street Journal (WSJ) предприниматель отметил, что мировой долг уже превысил отметку в 290 триллионов долларов. Он обратил внимание на тот факт, что критическая ситуация с объемом долгов наблюдается не только в Соединенных Штатах, где в 2022 году выделили 475 миллиардов долларов на обслуживание кредитов, тогда как в 2025 эта сумма возрастет до 767 миллиардов долларов.

«Это знак для всех развивающихся стран, что они рискуют оказаться в глубочайшей долговой яме, лишенные возможности напечатать средства для погашения или обслуживания долга. Рост процентных ставок неизбежно приведет к разбалансировке всей системы мировых финансов», — заявил Дерипаска, добавив, что ситуация может выйти из-под контроля.

Миллиардер высказал мнение, что «безумия с идущей в разнос мировой финансовой системой» можно было бы избежать в том случае, если бы в рамках международной правовой системы существовали действенные механизмы урегулирования споров между странами. В таком случае, пояснил он, государствам бы не понадобилось накапливать огромные долги и «тратить триллионы на оружие и ведение войн по всему миру».

«Нужна, конечно, прагматичная реформа ООН и остальных институтов, но не при этих пенсах», — заключил он.

Ранее Дерипаска оценил жизнь в России на фоне кризиса в США.