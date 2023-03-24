Дерипаска сравнил жизнь в России с жизнью бабуинов Восточной Африки

Дерипаска возмутился отсутствием в России роста экономики и доходов населения за 12 лет

Проблемы американских региональных банков из-за повышения базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) до 5 процентов напомнили российскому миллиардеру Олегу Дерипаске ситуацию в российской экономике. Об этом предприниматель написал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в условиях резко подорожавших кредитов бизнес в США больше не может конкурировать с Китаем и Мексикой, и задался риторическим вопросом, не то же самое ли происходит и в России последние 12 лет.

«У нас нет ни содержательного экономического роста, ни роста доходов основных групп населения. Живем за счет ренты с нефти и газа, как бабуины с Восточной Африки, едва-едва сводя концы с концами. Откладывая опять на потом развитие и Сибири, и Дальнего Востока», — возмутился Дерипаска, сопроводив слово «бабуин» ссылкой на соответствующую статью в «Википедии».

В последние дни миллиардер активно комментирует разворачивающийся в США и остальном мире банковский кризис. Суть большинства его сообщений заключается в том, что США не смогут преодолеть трудности.

В том числе он предположил, что в условиях санкционной войны США оказались близки к истощению госфинансов, и в итоге им придется «снять штанишки и идти на поклон к китайцам».

Похожего мнения придерживается и американский миллиардер Илон Маск. Комментируя состояние американской финансовой системы после того, как в ФРС заявили, что та надежна и устойчива, основатель Tesla и SpaceX заметил, дела у банков обстоят хуже некуда.