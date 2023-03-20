Дерипаска предложил западному миру снять штанишки и идти к Китаю

Дерипаска: западным странам придется идти на поклон к Китаю из-за банковского кризиса

Странам Запада придется «идти на поклон к китайцам» из-за банковского кризиса, заявил российский предприниматель Олег Дерипаска в Telegram.

«Однако, как говорится, поздняк метаться, только деньгами этот кризис не зальешь. Придется снять штанишки и идти на поклон к китайцам. Придется, как бы ни хотелось, начинать новую страницу, как говорится, уже биполярного мира», — предложил он.

По мнению бизнесмена, попытки создать «чудо-оружие санкционной войны» из американской банковской системы оказались безрассудны. В результате США оказались как никогда близки к истощению госфинансов. Китай может «подставить ножку американской экономике» и начать продавать казначейские бумаги Минфина США.

Ранее бизнесмен заявил, что «агония», начавшаяся в финансовой системе США, даст метастазы по всему миру, в том числе и на рынках дружественных стран. По его мнению, потрясения могут коснуться торговли углеводородами, металлами, удобрениями, продовольствием, то есть основными экспортными товарами России.