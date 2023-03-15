Дерипаска предупредил о непростых месяцах из-за кризиса в США

Дерипаска предупредил о метастазах по всему миру и непростых месяцах из-за кризиса в США

«Агония», начавшаяся в финансовой системе США, даст метастазы по всему миру, в том числе и на рынках дружественных стран, так что Россию ждут непростые месяцы. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска.

Он предупредил, что потрясения могут коснуться торговли углеводородами, металлами, удобрениями, продовольствием, то есть основными экспортными товарами России. По мнению миллиардера, властям и крупнейшим государственным банкам нужно срочно готовить план антикризисных мероприятий, чтобы правильно рассчитать свои силы.

«Важно помнить, что кризис в США спровоцировали как раз действия ФРС по подъему ставок. Важно не повторить этих ошибок», — подчеркнул Дерипаска, в последние годы требующий радикального снижения ставки для удешевления кредитов.

При этом выход он видит в «контрцикличности», то есть действиях, которые не являются реакцией на проблему, а создают предпосылки для успеха в будущем. «Попытка ничего не делать будет дорого стоить», — заключил Дерипаска.

Говорить о глобальном финансовом кризисе, подобном тому, что случился в 2008 году, начали после банкротства банка Silicon Valley Bank (SVB), о котором стало известно в пятницу, 10 марта. Вскоре был закрыт еще один крупный банк — нью-йоркский Signature Bank, а бумаги других финансовых организаций начали рушиться. Серьезные сложности возникли и у европейских банков.

Опасения Дерипаски подтверждает резкое снижение цен на нефть. Из-за угрозы кризиса, который может повлечь снижение спроса, котировки на сырье рухнули до уровня декабря 2021 года, потеряв за несколько дней более десяти процентов. Такая ситуация грозит дополнительным снижением нефтегазовых доходов и, соответственно, увеличением дефицита бюджета или снижением расходов.