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18:53, 15 марта 2023Экономика

Рухнувшие акции Credit Suisse потянули вниз банки США

Акции банков США снижаются вслед за обвалом Credit Suisse почти на 30 процентов

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Котировки американских банков оказались под серьезным давлением на фоне резкого падения акций швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse (CS). Проблемы затронули многие крупные банки США. Wells Fargo упал более чем на 3,9 процента, Citi — на 4,6 процента, а JPMorgan и Goldman Sachs потеряли около 4 процентов каждый. Акции некоторых региональных банков отреагировали еще сильнее. Так, First Republic рухнул более чем на 20 процентов после того, как S&P Global понизил его рейтинг.

Питер Буквар из Bleakley Financial Group заявил CNBC, что хотя проблемы Credit Suisse кажутся не связанными с банками среднего звена в США, сочетание этих факторов может вызвать изменения взглядов на банковскую систему среди инвесторов.

«Рынок пересматривает балансы. Инвесторы должны задаться вопросом, не придется ли банкам начать привлекать капитал», — добавил он. Так, Wells Fargo 14 марта подал заявку на привлечение капитала в размере 9,5 миллиардов долларов за счет продажи долговых ценных бумаг.

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Акции Credit Suisse потеряли в цене почти 30 процентов на открытии торгов 15 марта после того, как его крупнейший акционер Saudi National Bank заявил о прекращении дальнейшей финансовой поддержки. На момент публикации акции CS на Нью-Йоркской бирже отыграли около половины падения и стоили 2,1 доллара. Во вторник, 14 марта, швейцарский конгломерат объявил, что обнаружил «существенные недочеты» в своей финансовой документации за предыдущие годы.

Ранее американский инвестор и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки предсказал, что следующим, кто обанкротится после краха американского Silicon Valley Bank (SVB), станет именно Credit Suisse.

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Влада Горячева
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