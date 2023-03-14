Американский инвестор Кийосаки предсказал крах еще одного крупного банка

Предсказавший банкротство Lehman Brothers Кийосаки заявил о скором крахе Credit Suisse

Американский инвестор и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки заявил, что следующим, кто обанкротится после краха американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox.

По мнению инвестора, причина кризиса в банковской сфере заключается в рынке облигаций, который является самой большой проблемой экономики. Из-за его обрушения, добавил Кийосаки, статус доллара США как мировой валюты ослабнет.

В 2008 году Кийосаки успешно предсказал банкротство Lehman Brothers, который был четвертым по величине инвестиционным банком в США.

После краха Silicon Valley акции Credit Suisse рухнули более чем на 11 процентов. В нижней точке стоимость ценных бумаг группы опускалась до 2,1 швейцарского франка (173 рубля) за штуку — это рекорд за всю историю существования банка.

Credit Suisse уже давно испытывает серьезные финансовые проблемы. В 2022 году он столкнулся с резким оттоком средств и снижением ликвидности, когда клиенты вывели со своих счетов суммарно почти 120 миллиардов долларов.

По итогам 2022 года Credit Suisse получил чистый убыток в размере 7,3 миллиарда швейцарских франков (601,5 миллиарда рублей). Это худший результат для Credit Suisse со времени мирового финансового кризиса 2008 года.

В начале марта Credit Suisse лишился одного из крупнейших акционеров. Инвестиционная компания Harris Associates, обладавшая долей в 10 процентов, избавилась от всех своих ценных бумаг. Решение приняли, потому что банк обещал решить все проблемы и настаивал на том, что имеет «четкие стратегические цели», однако инвесторов это объяснение не убедило.