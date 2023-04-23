Смертельное ДТП с участием шести автомобилей в Москве попало на видео

Очевидцы сняли на видео смертельное ДТП с шестью машинами на Киевском шоссе в Москве

На Киевском шоссе в Москве произошло смертельное ДТП с участие шести автомобилей, произошедшее попало на видео. Кадры очевидцев с места публикует Telegram-канал SHOT.

Массовая авария случилась на 41-м километре трассы. Погиб один человек, еще двое пострадали.

По предварительным данным, сначала столкнулись две машины, водители вышли на проезжую часть, в результате одного из них сбили. Позже в уже стоящие транспортные средства врезались остальные. 41-летнего мужчину госпитализировали на вертолете санитарной авиации с ушибом грудной клетки, переломами и пневмотораксом.

9 апреля массовое ДТП произошло на Ленинградском шоссе в Москве. Тогда столкнулись четыре автомобиля.