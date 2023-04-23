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07:55, 23 апреля 2023Бывший СССР

Минобороны сообщило об уничтожении российскими силами украинских позиций

Минобороны сообщило, что расчеты «Мста-С» ВС РФ уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Фото: РИА Новости

Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» Западного военного округа (ЗВО) уничтожили замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России, передает газета «Известия».

Российские разведчики обнаружили скопления украинских сил и передали координаты артиллеристам, которые уничтожили опорный пункт и боевые машины пехоты ВСУ. Как рассказал наводчик САУ «Мста-С» Никита, военные работают в самых разных условиях. «Техника справляется на отлично. Обслуживаем технику, чтобы она нас не подвела в самые разные моменты, во время стрельбы, а также во время смены позиций», — добавил он.

22 апреля Минобороны России сообщало, что российские военные за последние сутки уничтожили более 250 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Кроме того, были ликвидированы две гаубицы Д-20, боевая машина РСЗО «Град», десять автомобилей, шесть боевых бронированных машин и боевая машины пехоты.

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Марина Совина
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