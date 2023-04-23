Опубликованы кадры боев в Артемовске глазами бойцов ЧВК «Вагнер»

Военкоры РВ опубликовали кадры городских боев в Артемовске глазами бойцов ЧВК «Вагнер»

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал кадры городских боев в Артемовске (украинское название — Бахмут) глазами бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнер.

Видео снято на камеру GoPro военных чуть ранее на артемовском направлении, где сейчас вагнеровцы продолжают проламывать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). На кадрах штурмовики ведут стрельбу из окон брошенной квартиры в одной из городских многоэтажек.

На первой части видео бойцы ЧВК выбили украинских военных из многоэтажки и атакуют соседние здания, превращенные в укрепления ВСУ. Бой идет между окнами примерно на одном уровне верхних этажей. На второй части российские военные заняли дом в частном секторе и ведут прицельный огонь по окопам за жилой застройкой.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли вокзал Артемовска под контроль и прорвали оборону ВСУ вдоль железной дороги.

Артемовск с населением около 70 тысяч человек располагается в 60 километрах к северу от Донецка. Бои за населенный пункт продолжаются уже более восьми месяцев — ВСУ держат оборону в городе с августа 2022 года. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит российским Вооруженным силам наступать вглубь Украины. Министр также назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.