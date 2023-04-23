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04:45, 23 апреля 2023Мир

Посольство России приняло более 100 заявок на эвакуацию из Судана

Посол Черновол сообщил, что посольство РФ приняло более 100 заявок на эвакуацию из Судана

Фото: Reuters

Российское посольство приняло более 100 заявок на эвакуацию из Судана. Об этом сообщил посол России в Хартуме Андрей Черновол, передает РИА Новости.

По словам Черновола, на данный момент желание эвакуироваться изъявили порядка 140 человек. «Этот список растет не за счет российских граждан, они все уже определились, а за счет граждан СНГ и некоторых других стран», — отметил он. Посол добавил, что планы эвакуации разрабатываются, однако осуществить их пока трудно, так как «любой выезд из посольства связан с пересечением линии соприкосновения». «И даже при наличии гарантий обеих сторон это очень рискованный шаг», — заключил Черновол.

Конфликт между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования начался в конце прошлой недели в результате разногласий между их лидерами. С начала столкновений 330 человек погибли и более 3200 получили ранения различной степени тяжести. 21 апреля Вооруженные силы Судана согласились на перемирие в священный для мусульман праздник Ураза-байрам.

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Марина Совина
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