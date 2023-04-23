Посольство России приняло более 100 заявок на эвакуацию из Судана

Посол Черновол сообщил, что посольство РФ приняло более 100 заявок на эвакуацию из Судана

Российское посольство приняло более 100 заявок на эвакуацию из Судана. Об этом сообщил посол России в Хартуме Андрей Черновол, передает РИА Новости.

По словам Черновола, на данный момент желание эвакуироваться изъявили порядка 140 человек. «Этот список растет не за счет российских граждан, они все уже определились, а за счет граждан СНГ и некоторых других стран», — отметил он. Посол добавил, что планы эвакуации разрабатываются, однако осуществить их пока трудно, так как «любой выезд из посольства связан с пересечением линии соприкосновения». «И даже при наличии гарантий обеих сторон это очень рискованный шаг», — заключил Черновол.

Конфликт между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования начался в конце прошлой недели в результате разногласий между их лидерами. С начала столкновений 330 человек погибли и более 3200 получили ранения различной степени тяжести. 21 апреля Вооруженные силы Судана согласились на перемирие в священный для мусульман праздник Ураза-байрам.