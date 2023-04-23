Россиянин нашел во дворе на даче емкости с радиоактивным веществом

В Ленинградской области мужчина обнаружил емкости с радиоактивным кобальтом во дворе дома

В Ленинградской области мужчина нашел во дворе емкости с радиоактивным веществом. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, опасную находку россиянин заметил во дворе дома на улице Огарева. Там лежали три металлические колбы с этикетками «кобальт-60, опасно, радиоактивно». Гражданин сразу же вызвал правоохранителей. Те огородили место инцидента.

Изъятые колбы будут уничтожены. Сейчас силовики проводят проверку по факту произошедшего.

Отмечается, что кобальт-60 — самый долгоживущий из радиоактивных изотопов кобальта. Он используется, например, для стерилизации инструментов, активации посевного материала, обеззараживания промышленных стоков. Из-за малого периода полураспада он практически не встречается в природе.

Ранее стало известно, что в подъезде дома на Новозаводской улице в Москве нашли спрятанную за электрощитком гранату. Опасную находку заметил дворник. Позже выяснилось, что это муляж.