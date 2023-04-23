Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:06, 23 апреля 2023Россия

Россиянин нашел во дворе на даче емкости с радиоактивным веществом

В Ленинградской области мужчина обнаружил емкости с радиоактивным кобальтом во дворе дома

Фото: Kilian Karger / Unsplash

В Ленинградской области мужчина нашел во дворе емкости с радиоактивным веществом. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, опасную находку россиянин заметил во дворе дома на улице Огарева. Там лежали три металлические колбы с этикетками «кобальт-60, опасно, радиоактивно». Гражданин сразу же вызвал правоохранителей. Те огородили место инцидента.

Изъятые колбы будут уничтожены. Сейчас силовики проводят проверку по факту произошедшего.

Отмечается, что кобальт-60 — самый долгоживущий из радиоактивных изотопов кобальта. Он используется, например, для стерилизации инструментов, активации посевного материала, обеззараживания промышленных стоков. Из-за малого периода полураспада он практически не встречается в природе.

Ранее стало известно, что в подъезде дома на Новозаводской улице в Москве нашли спрятанную за электрощитком гранату. Опасную находку заметил дворник. Позже выяснилось, что это муляж.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
СНБО Украины назвал условие для начала контрнаступления ВСУ
Названы марки пишущих машинок Толстого и Горького
Боец MMA назвал главную ошибку американца в поединке с Павловичем
ВСУ второй раз за день обстреляли село в приграничном российском регионе
Мужчина упал с эскалатора в ящик с яблоками и попал на видео в столичном ТРЦ
Министр обороты Эстонии спрогнозировал контрнаступление ВСУ
Медведев заговорил по-украински
Минобороны заявило об ударе по цехам для ремонта украинских БПЛА
«Ростов» одержал победу над «Уралом» в матче РПЛ
Россиянин нашел во дворе на даче емкости с радиоактивным веществом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.