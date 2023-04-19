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10:26, 19 апреля 2023Силовые структуры

В московском доме нашли спрятанную за электрощитком гранату Ф-1

В подъезде дома на Новозаводской улице в Москве нашли спрятанную за электрощитком гранату

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Москве в жилом доме обнаружили спрятанную гранату. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, опасную находку заметил дворник у четвертого подъезда дома на Новозаводской улице. Она была спрятана за электрощитком, уточняет Telegram-канал SHOT. Предположительно, это граната Ф-1.

В настоящий момент на месте инцидента работают правоохранители. Людей из дома эвакуируют.

Ранее стало известно, что в лесополосе под Истрой Подмосковья нашли ящик с гранатометом.

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Екатерина Власова
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