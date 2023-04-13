В Подмосковье нашли ящик с гранатометом

В подмосковной лесополосе под Истрой нашли ящик с гранатометом

В лесополосе под Истрой Подмосковья нашли ящик с гранатометом. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает Telegram-канал Mash.

Оружие находилось неподалеку от садового товарищества «Квант» в деревне Деньково. На месте работают правоохранители, устанавливается владелец гранатомета.

5 апреля сообщалось, что на северо-востоке Москвы в мусорном контейнере нашли 20 предметов, похожих на гранаты.