У Киево-Печерской лавры произошел конфликт с гражданином Швейцарии

У Киево-Печерской лавры произошел конфликт украинского активиста с гражданином Швейцарии

На территории Киево-Печерской лавры произошел конфликт между активистом с флагом Украины и гражданином Швейцарии. Об этом со ссылкой на Союз православных журналистов в воскресенье, 23 апреля, пишет РИА Новости.

Провокатор потребовал от чтеца Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) Самуила, чтобы тот взял в руки украинский флаг. Тогда очевидцы происходящего сказали агрессивно настроенному мужчине, что перед ним стоит гражданин Швейцарии, после чего тот с оскорбительными словами ушел.

Уточняется, что провокатором оказался некий Руслан Гетьман, который от имени благотворительной организации собирал деньги с жителей Тернопольской области.

В марте депутаты Верховной Рады попросили Службу безопасности Украины обеспечить выселение монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры.