Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:24, 23 апреля 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили опорные пункты ВСУ на краснолиманском направлении

Расчет ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил опорные пункты ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Leonid Faerberg / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российские военные подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) России «Центр» на краснолиманском направлении уничтожили несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Уточняется, что удары по опорным пунктам противника были нанесены расчетами тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Также расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Лелека-100».

Ранее российские военные подразделения группировки ВС России «Восток» на южнодонецком направлении в районе Угледара уничтожила опорный пункт ВСУ. Опорный пункт был уничтожен экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия высылает немецких дипломатов в качестве зеркальной меры. 34 сотрудника дипмиссии объявлены персона нон грата
В США описали сценарий вторжения Китая на Тайвань
Эвакуацию россиян из Хартума по воздуху сочли невозможной
Президент Бразилии отреагировал на критику после высказываний об Украине
Стали известны правила для владельцев печатных машинок в СССР
В США сравнили разработки ракет SLS и Starship
Застрявших в церкви в Хартуме россиян вызволить не удалось
В США рассказали о разозлившихся соседях Украины
Почти всех россиян из «горячих точек» Хартума разместили в посольстве
Политолог объяснил продолжение финансирования США Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.