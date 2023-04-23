Российские военные уничтожили опорные пункты ВСУ на краснолиманском направлении

Расчет ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил опорные пункты ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) России «Центр» на краснолиманском направлении уничтожили несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Уточняется, что удары по опорным пунктам противника были нанесены расчетами тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Также расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Лелека-100».

Ранее российские военные подразделения группировки ВС России «Восток» на южнодонецком направлении в районе Угледара уничтожила опорный пункт ВСУ. Опорный пункт был уничтожен экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1