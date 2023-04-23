Макрон допустил приход Ле Пен к власти

Макрон не исключил, что Марин Ле Пен может оказаться у власти во Франции в 2027 году

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил приход к власти в стране лидера фракции крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в 2027 году. Это может случиться, если нынешнее правительство станет отрицать реальность, подчеркнул политик в интервью газете Parisien.

«Марин Ле Пен придет к власти, если мы не будем знать, как реагировать на вызовы страны и если у нас выработается привычка лгать или отрицать реальность», — объяснил Макрон.

В конце марта политик заявила, что не желает быть премьер-министром Франции, однако не исключила возможности баллотироваться на пост главы государства в четвертый раз в 2027 году.

20 апреля издание Paris Match со ссылкой на социологическое исследование Французского института общественного мнения сообщило, что спустя год после выборов Марин Ле Пен оказалась популярнее лидера страны Эммануэля Макрона. На вопрос, кого из двух политиков они бы предпочли, 47 процентов респондентов выбрали Ле Пен, и только 42 процента — Макрона. Таким образом, глава страны уступил Ле Пен в популярности. При этом известно, что 11 процентов опрошенных воздержались от ответа.

В апреле прошлого года состоялся второй тур президентских выборов во Франции, по итогам которых Ле Пен потерпела поражение. Тогда ее кандидатуру поддержали лишь 41,45 процента избирателей.