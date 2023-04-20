Макрон уступил Ле Пен в популярности

Paris Match: опрос показал, что Ле Пен стала популярнее президента Франции Макрона

Спустя год после выборов бывший кандидат в президенты и лидер фракции партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен оказалась популярнее лидера страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Paris Match со ссылкой на социологическое исследование Французского института общественного мнения (IFOP).

На вопрос, кого из двух политиков они бы предпочли, 47 процентов респондентов выбрали Ле Пен, и только 42 процента — Макрона. Таким образом, глава страны уступил Ле Пен в популярности. При этом известно, что 11 процентов опрошенных воздержались от ответа.

Результаты исследования показали, что женщины больше предпочитают Ле Пен — 52 процента опрошенных француженок выбрали ее, а не лидера страны.

24 апреля 2022 года состоялся второй тур президентских выборов во Франции, по итогам которых Ле Пен потерпела поражение. Тогда ее кандидатуру поддержали 41,45 процента избирателей. Макрон набрал 58,55 процентов голосов и был переизбран на второй срок.