Сальдо опроверг данные о высадке ВСУ на левый берег Днепра и создании там плацдарма

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг данные о высадке военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левый берег Днепра и создании там плацдарма. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает РИА Новости.

По словам Сальдо, всю левобережную часть региона контролируют российские военнослужащие, а сообщения о плацдармах являются частью информационной войны для деморализации населения. Также глава Херсонской области отметил, что случаи высадки диверсионных групп противника могут иметь место — они успевают сделать селфи на левом берегу, после чего их накрывает артиллерия РФ.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ стягивают войска на правый берег Днепра и подготавливают средства для форсирования реки.