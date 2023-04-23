Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:32, 23 апреля 2023Россия

Сальдо опроверг данные о высадке ВСУ на левый берег Днепра

Сальдо опроверг данные о высадке ВСУ на левый берег Днепра и создании там плацдарма

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг данные о высадке военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левый берег Днепра и создании там плацдарма. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает РИА Новости.

По словам Сальдо, всю левобережную часть региона контролируют российские военнослужащие, а сообщения о плацдармах являются частью информационной войны для деморализации населения. Также глава Херсонской области отметил, что случаи высадки диверсионных групп противника могут иметь место — они успевают сделать селфи на левом берегу, после чего их накрывает артиллерия РФ.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ стягивают войска на правый берег Днепра и подготавливают средства для форсирования реки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Сальдо опроверг данные о высадке ВСУ на левый берег Днепра
Премьер Саксонии осудил отказ Германии от дипломатии при конфликте на Украине
В Минобороны отчитались о потерях ВСУ на двух направлениях
Драка пенсионерок в салоне сотовой связи в Москве попала на видео
Минобороны заявило об уничтожении 70 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Минобороны отчиталось об уничтожении 95 бойцов ВСУ на купянском направлении
Минобороны заявило об уничтожении девяти украинских беспилотников
Жена российского капитана сообщила подробности о поисках судна в Красном море
Минобороны заявило о взятии под контроль двух кварталов Артемовска
В СИЗО нашли мертвым обвиненного в развратных действиях с дочерью россиянина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.