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21:19, 23 апреля 2023Мир

Макрон пообещал не допустить расширения конфликта на Украине

Макрон пообещал помочь Украине «выстоять всеми силами» и «не дать России победить»
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien пообещал сделать все, чтобы не допустить расширения конфликта на Украине.

«Наша задача — помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить, не допустить расширения этого конфликта. ...Мы сделаем все, чтобы эта война не расширилась», — заявил французский лидер.

Ранее стало известно о намерении Эммануэля Макрона обратиться к Пекину с планом, который может поспособствовать переговорам России и Украины. Отмечалось, что глава Франции уже поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну совместно с главным дипломатом Китая Ван И разработать рамочную программу, которая могла бы послужить основой для будущих переговоров Москвы и Киева.

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Марина Совина
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