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23:58, 23 апреля 2023Россия

На Земле зафиксирована мощная магнитная буря

На Земле зафиксирована мощная магнитная буря класса G3
СюжетМагнитные бури:

Фото: Oscar Edwin Avellaneda-Cruz / Reuters

Институт прикладной геофизики (ИПГ) зафиксировал на Земле мощную магнитную бурю класса G3. Об этом сообщает ТАСС.

По данным мониторинга космической погоды, степень возмущенности магнитного поля Земли поднялась до уровня G3 (по шкале из пяти показателей, где G5 — экстремально сильно, а G1 — слабо).

Третий уровень предполагает, что магнитная буря может вызывать ложные тревоги в предохранителях энергетических систем, перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации, а также погрешности в ориентации космических аппаратов.

Ранее сообщалось, что жители Санкт-Петербурга наблюдали северное сияние в небе над городом, оно попало на видео. Объясняется это мощным выбросом солнечной массы на Землю. Северные сияния ожидаются во многих городах, расположенных до 53-го градуса северной широты.

Марина Совина
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