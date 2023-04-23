Северное сияние в Петербурге попало на видео

«Mash на Мойке» опубликовал кадры с северным сиянием в небе над Санкт-Петербургом

Жители Санкт-Петербурга наблюдали северное сияние в небе над городом, оно попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Кроме того, природное явление видели жители Москвы, Московской области, Ленинградской области, Твери, Вологды, Казани и Нижнего Новгорода, пишет Telegram-канал Shot.

Объясняется это мощным выбросом солнечной массы на Землю. Северные сияния ожидаются во многих городах, расположенных до 53-го градуса северной широты.

9 апреля в сети появились кадры красной Луны над Москвой. Апрельское полнолуние назвали пасхальным, а также розовым. Отмечается, что такое определение спутник Земли получил от ярко-розового полевого цветка Phlox subulata, который цветет весной.