69-я параллель
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23:52, 23 апреля 202369-я параллель

Северное сияние в Петербурге попало на видео

«Mash на Мойке» опубликовал кадры с северным сиянием в небе над Санкт-Петербургом
СюжетСеверное сияние в Санкт-Петербурге

Жители Санкт-Петербурга наблюдали северное сияние в небе над городом, оно попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Кроме того, природное явление видели жители Москвы, Московской области, Ленинградской области, Твери, Вологды, Казани и Нижнего Новгорода, пишет Telegram-канал Shot.

Объясняется это мощным выбросом солнечной массы на Землю. Северные сияния ожидаются во многих городах, расположенных до 53-го градуса северной широты.

9 апреля в сети появились кадры красной Луны над Москвой. Апрельское полнолуние назвали пасхальным, а также розовым. Отмечается, что такое определение спутник Земли получил от ярко-розового полевого цветка Phlox subulata, который цветет весной.

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Марина Совина
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