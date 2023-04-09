В сети опубликовали кадры красной Луны над Москвой

В сети появились кадры красной Луны над Москвой. Видео опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

Апрельское полнолуние назвали пасхальным, а также розовым. Отмечается, что такое определение спутник Земли получил от ярко-розового полевого цветка Phlox subulata, который цветет весной.

В ноябре прошлого года жители Республики Саха (Якутии) засняли на видео кровавую луну. На опубликованной записи видно, что небесное тело почти полностью приобрело темно-красный оттенок.

1 декабря 2022 года жителям Печоры Республики Коми удалось снять другое уникальное природное явление — северное сияние красного цвета.