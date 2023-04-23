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16:03, 23 апреля 2023Из жизни

Турист утонул на глазах ребенка возле маяка на Тенерифе

Ребенку понадобилась помощь психолога из-за утонувшего на его глазах британца

Фото: Unsplash

На Тенерифе (Испания) ребенку понадобилась психологическая помощь после того, как на его глазах утонул британский турист. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает издание Daily Mail.

По данным издания, пострадавшего из моря вытащили мужчина и женщина, которая оказалась медсестрой и в ожидании скорой пыталась спасти британцу жизнь, делая искусственное дыхание. На берегу оказался ребенок, которому после увиденного понадобилась помощь психологов. Сотрудники местных правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшей трагедии возле старинного маяка Пунто-де-Тено.

По предварительным данным, причиной смерти мужчины стала внезапная остановка сердца. Эта часть побережья Тенерифе привлекает туристов и островитян из-за своих захватывающих видов.

Ранее 23 апреля сообщалось, что американский путешественник, приехавший в Австралию на свадьбу, утонул на глазах семьи во время сноркелинга.

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Владимир Седов
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