Приехавший в Австралию на свадьбу турист утонул на глазах семьи

Американский турист умер во время сноркелинга в Австралии на глазах семьи

Американский путешественник, приехавший в Австралию на свадьбу, утонул на глазах семьи во время сноркелинга. Об этом сообщает 7NEWS.

По информации издания, родные 55-летнего мужчины заметили, что тот перестал двигаться под водой в реке Таллебудджера, и попытались помочь ему. Прибывшие на место врачи начали делать искусственное дыхание, однако спасти американца не удалось. Медики заключили, что под водой турист почувствовал себя плохо из-за проблем со здоровьем.

В конце марта британец отправился с семьей на отдых на Карибское море и умер во время сноркелинга. Уточнялось, что мужчина прибыл на остров Сент-Китс с дочерью и женой на борту круизного лайнера P&O Britannia в составе большой туристической группы.