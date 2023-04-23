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12:19, 23 апреля 2023Путешествия

Приехавший в Австралию на свадьбу турист утонул на глазах семьи

Американский турист умер во время сноркелинга в Австралии на глазах семьи

Фото: Ibrahim Razzan / Unsplash

Американский путешественник, приехавший в Австралию на свадьбу, утонул на глазах семьи во время сноркелинга. Об этом сообщает 7NEWS.

По информации издания, родные 55-летнего мужчины заметили, что тот перестал двигаться под водой в реке Таллебудджера, и попытались помочь ему. Прибывшие на место врачи начали делать искусственное дыхание, однако спасти американца не удалось. Медики заключили, что под водой турист почувствовал себя плохо из-за проблем со здоровьем.

В конце марта британец отправился с семьей на отдых на Карибское море и умер во время сноркелинга. Уточнялось, что мужчина прибыл на остров Сент-Китс с дочерью и женой на борту круизного лайнера P&O Britannia в составе большой туристической группы.

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Зарина Дзагоева
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