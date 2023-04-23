В США назвали общий интерес Вашингтона и Киева
Вашингтон и Киев объединяет жадность и желание получить прибыль от конфликта на Украине, считает экс-советник главы Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор. Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По словам полковника, американские власти не настроены на скорое урегулирование конфликта, поскольку украинский кризис стал очень прибыльным делом. Он пояснил, что Вашингтон зарабатывает на производстве и на транспортировке оружия для украинских военнослужащих, а также на их тренировке. «Я начинаю думать, что единственная вещь, которая объединяет правительство Соединенных штатов и киевский режим — это алчность», — заявил Макгрегор.
Ранее бывший советник главы Пентагона допустил, что США могут отказаться от помощи Украине в случае финансового кризиса. По его прогнозам, это может случиться в следующие полгода из-за экономического спада.