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07:36, 23 апреля 2023Мир

В США назвали общий интерес Вашингтона и Киева

Полковник США Макгрегор: Вашингтон и Киев объединяет алчность

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вашингтон и Киев объединяет жадность и желание получить прибыль от конфликта на Украине, считает экс-советник главы Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор. Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам полковника, американские власти не настроены на скорое урегулирование конфликта, поскольку украинский кризис стал очень прибыльным делом. Он пояснил, что Вашингтон зарабатывает на производстве и на транспортировке оружия для украинских военнослужащих, а также на их тренировке. «Я начинаю думать, что единственная вещь, которая объединяет правительство Соединенных штатов и киевский режим — это алчность», — заявил Макгрегор.

Ранее бывший советник главы Пентагона допустил, что США могут отказаться от помощи Украине в случае финансового кризиса. По его прогнозам, это может случиться в следующие полгода из-за экономического спада.

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Марина Совина
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