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13:33, 23 апреля 2023Силовые структуры

В СИЗО нашли мертвым обвиненного в развратных действиях с дочерью россиянина

В СИЗО «Медведь» нашли мертвым обвиненного в развратных действиях с 13-летней дочерью

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

В московском СИЗО «Медведь» нашли мертвым 49-летнего мужчину, обвиненного в развратных действиях в отношении своей 13-летней дочери. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает «МК».

Очередное судебное заседание по делу обвиняемого в педофилии должно было состояться в Бабушкинском суде в понедельник. Однако в субботу, 22 апреля, около 16:00 в камере обнаружили его тело. Устанавливаются обстоятельства смерти, подробности не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в Уфе женщина зарезала 19-летнюю сотрудницу алкомаркета, чтобы попасть в СИЗО к подруге.

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Илона Палей
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