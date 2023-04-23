В СИЗО нашли мертвым обвиненного в развратных действиях с дочерью россиянина

В СИЗО «Медведь» нашли мертвым обвиненного в развратных действиях с 13-летней дочерью

В московском СИЗО «Медведь» нашли мертвым 49-летнего мужчину, обвиненного в развратных действиях в отношении своей 13-летней дочери. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает «МК».

Очередное судебное заседание по делу обвиняемого в педофилии должно было состояться в Бабушкинском суде в понедельник. Однако в субботу, 22 апреля, около 16:00 в камере обнаружили его тело. Устанавливаются обстоятельства смерти, подробности не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в Уфе женщина зарезала 19-летнюю сотрудницу алкомаркета, чтобы попасть в СИЗО к подруге.