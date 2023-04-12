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19:26, 12 апреля 2023Силовые структуры

Россиянка захотела попасть в СИЗО к подруге и зарезала сотрудницу алкомаркета

В Уфе женщина зарезала 19-летнюю сотрудницу алкомаркета, чтобы попасть в СИЗО к подруге

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В Уфе женщина зарезала 19-летнюю сотрудницу алкомаркета ради того, чтобы ее арестовали и отправили в СИЗО к подруге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Россиянка дважды заходила в магазин. В первый раз она просто осмотрелась, а во второй напала с ножом на молодую продавщицу. От полученных ранений девушка скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Уфимка сказала, что решилась на преступление, поскольку хотела встретиться с подругой, которая тоже попала в СИЗО из-за нападения на человека с ножом. Вину в содеянном фигурантка не признала.

Ранее сообщалось, что под Томском осудят пенсионера, зарезавшего гостя из-за неправильно приготовленной картошки.

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Елизавета Новикова
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