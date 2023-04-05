Россиянина осудят за убийство товарища из-за неправильно приготовленной картошки

Под Томском осудят пенсионера, зарезавшего гостя из-за неправильно приготовленной картошки

В Томской области суд рассмотрит дело 65-летнего местного жителя об убийстве товарища из-за неправильно приготовленной картошки. Об этом в среду, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 8 февраля мужчина отдыхал со знакомым дома в селе Мельникова. Там они поссорились из-за того, что гость неправильно пожарил картошку. Тогда недовольный хозяин схватил нож и ударил жертву в живот, нанеся смертельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Пенсионер признал вину. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Калмыкии осудят 60-летнего мужчину, изрезавшего троих незнакомцев и убившего еще одного.