Медведев заговорил по-украински

Медведев заявил о разрыве зерновой сделки в случае запрета стран G7 на экспорт в Россию

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил на украинском языке на идею стран «Большой семерки» (G7) о тотальном запрете экспорта товаров в Россию. Своим мнением бывший президент страны поделился в Telegram.

«Мозгов у них вообще не осталось, судя по всему. В голове – лишь м'яке жовто-блакитне гівно (только мягкое желто-голубое говно — прим. "Ленты.ру")», — высказался политик.

Представителей G7, заговоривших о подобных мерах против России, Медведев назвал недоумками. Помимо этого, зампред Совбеза отметил, что ограничение экспорта приведет к ответному прекращению импорта товаров из России «по наиболее чувствительным для G7 категориям». В том числе, указал политик, для Запада закончится и зерновая сделка.

Ранее стало известно, что США и другие союзники Украины намерены в рамках санкций радикально изменить принцип ограничения экспорта в Россию, чтобы он касался большей части поставок. Как выяснил Bloomberg, идею ввести вместо списка запрещенных товаров перечень разрешенных позиций обсудят перед саммитом G7, который пройдет в мае в Японии.

Собеседник издания указал, что, скорее всего, даже в случае принятия соответствующего решения санкционная политика останется неизменной по отношению к сельскохозяйственной продукции и лекарствам.