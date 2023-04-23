В Казахстане введут четырехдневную рабочую неделю

В Казахстане с июля введут четырехдневную рабочую неделю

Президент Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подписал закон, согласно которому в стане введут четырехдневную рабочую неделю. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщается на сайте Учет.kz.

Норма появится в Трудовом кодексе республики с 1 июля. Новый порядок затронет отдельные производства. Отмечается, что четырехдневную рабочую неделю можно будет чередовать с пяти- и шестидневной. При любом графике общим выходным днем назначено воскресенье, а дополнительные установят коллективным договором или правилами трудового распорядка.

Ранее ТК Казахстана также предусматривал неполную рабочую неделю, ее продолжительность стороны определяли сами.