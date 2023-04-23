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13:06, 23 апреля 2023Бывший СССР

В Казахстане введут четырехдневную рабочую неделю

В Казахстане с июля введут четырехдневную рабочую неделю
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:

Фото: Matej Klíč / Unsplash

Президент Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подписал закон, согласно которому в стане введут четырехдневную рабочую неделю. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщается на сайте Учет.kz.

Норма появится в Трудовом кодексе республики с 1 июля. Новый порядок затронет отдельные производства. Отмечается, что четырехдневную рабочую неделю можно будет чередовать с пяти- и шестидневной. При любом графике общим выходным днем назначено воскресенье, а дополнительные установят коллективным договором или правилами трудового распорядка.

Ранее ТК Казахстана также предусматривал неполную рабочую неделю, ее продолжительность стороны определяли сами.

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Илона Палей
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