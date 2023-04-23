Эвакуацию россиян из Хартума по воздуху сочли невозможной

Посол Черновол заявил, что эвакуация россиян из Судана не обсуждается из-за боев

Речи об эвакуации россиян из Хартума по воздуху не идет. Об этом РИА Новости рассказал посол России в Судане Андрей Черновол.

Он пояснил, что в международном аэропорту города идут боевые действия. Еще одним препятствием дипломат назвал установленную до 30 апреля над территорией Судана бесполетную зону.

Ранее Черновол заявил, что российское посольство приняло около 140 заявок на эвакуацию из Судана. При этом в списке не только россияне, но и граждане СНГ и некоторых других стран.

Сейчас все россияне, которые находились в зоне боевых действий в Хартуме, эвакуированы в посольство РФ в Судане.

Конфликт между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования начался в конце прошлой недели в результате разногласий между их лидерами. С начала столкновений погибли 330 человек.