Новак заявил о конкурентных преимуществах России перед ЕС

Новак: Россия имеет определенное преимущество перед ЕС из-за недорогих энергоресурсов

Вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что страна имеет определенное преимущество перед Европейским союзом (ЕС) в долгосрочной перспективе из-за недорогих энергоресурсов. Об этом сообщает ТАСС.

«Если брать, например, цены, которые в текущий момент на мировых рынках или в той же Европе — это 500 долларов за тысячу кубических метров газа. А в прошлом году доходили до 3,8 тысячи долларов. То есть это чуть ли не в 50 раз выше, чем у нас в России», — сказал он.

Новак отметил, что российская промышленность тратит намного меньше средств, чем западные компании. По его словам, из-за этого они более конкурентоспособны на мировых рынках при реализации своей продукции.

22 апреля Новак заявил, что Россия решила перейти на национальные валюты при расчете за энергоресурсы. По словам чиновника, Россия намерена отказаться от использования евро и доллара при расчетах и вместо этого перейти на рубли и юани.

