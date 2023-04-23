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17:38, 23 апреля 2023Россия

Появились кадры с сыном Пескова в зоне СВО

Соловьев опубликовал видео с сыном Пескова в зоне проведения СВО

Опубликовано видео с сыном официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Николаем в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадры появились в воскресенье, 23 апреля, в Telegram-канале Владимира Соловьева.

В подписи указано, что съемка велась в конце января 2023 года под Соледаром (город в Бахмутском районе Донецкой области Украины) во время записи интервью с одним из расчетов реактивной артиллерии частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

«Я первоход. До этого не было боевого опыта. В армии служил срочную, артиллерист. Базовые навыки получил, но уже боевой опыт только здесь, на месте. На гражданке работал в разных сферах», — рассказывает молодой человек в маске на видеозаписи.

Ранее о том, что Николай Песков прошел службу в ЧВК, рассказал ее основатель Евгений Пригожин. По его словам, сын пресс-секретаря российского президента отработал на службе «абсолютно нормально».

Евгения Куликова
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