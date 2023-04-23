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12:38, 23 апреля 2023Россия

ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле нескольких муниципальных образований
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 23 апреля обстреляли несколько муниципальных образований Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, под атаку попало село Сподарюшино в Грайворонском городском округе, разрушены дом и хозяйственные постройки. «В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Муром. Один из снарядов повредил забор частного домовладения», — написал Гладков.

В результате атаки среди местных жителей никто не пострадал.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Днем ранее, 22 апреля, глава региона заявил, что противник нанес удар по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Пострадавших нет, была повреждена линия электропередач.

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Евгения Куликова
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