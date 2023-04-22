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16:07, 22 апреля 2023Россия

ВСУ нанесли удар по российскому селу в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, пострадавших в результате обстрела российского села нет. «По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет, за исключением линии электропередачи. Аварийные службы выехали на место для оперативного устранения последствий», — написал Гладков.

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Ранее губернатор Гладков подвел итоги операции по вывозу снаряда ФАБ-500 весом полтонны с места обнаружения рядом с жилым домом в Белгороде. «Снаряд с территории жилого сектора вывезен. Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры», — заявил он.

Глава управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов проинформировал о введении чрезвычайного режима в регионе и о том, что авиабомбу планируется поднять с помощью автокрана и вывезти на специальный полигон в Яковлевский городской округ для уничтожения.

Об обнаружении взрывоопасного предмета на месте падения бомбы стало известно утром 22 апреля. Падение первого снаряда произошло 20 апреля. В Минобороны объясняли произошедшее нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34, пролетавшего над городом.

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