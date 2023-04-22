Белгородский губернатор подвел итоги операции по вывозу снаряда весом в полтонны

Губернатор Гладков: снаряд ФАБ-500 с территории жилого сектора Белгорода вывезен

Авиабомбу весом в полтонны успешно достали и вывезли с места обнаружения в Белгороде. Итоги операции в своем Telegram-канале подвел губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Снаряд с территории жилого сектора вывезен. Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры», — заявил губернатор.

Ранее были опубликованы снимки найденного боеприпаса и кадры работы саперов.

Глава управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов сообщал, что авиабомбу планируется поднять с помощью автокрана и вывезти на специальный полигон в Яковлевский городской округ для уничтожения.

Об обнаружении взрывоопасного предмета на месте падения бомбы стало известно утром 22 апреля. Падение первого снаряда произошло 20 апреля. В Минобороны объясняли произошедшее нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34, пролетавшего над городом.