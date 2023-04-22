В Белгородской области ввели режим ЧС из-за авиабомбы

Глава МЧС России по Белгородской области Потапов сообщил о введении в регионе режима ЧС

В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за найденной авиабомбы весом в полтонны. Об этом сообщил глава управления МЧС по региону генерал-майор внутренней службы Сергей Потапов, его комментарий публикует Telegram-канал ГТРК «Белгород».

По его словам, из-за обнаружения в Белгороде боеприпаса большой мощности решением областной комиссии по чрезвычайным ситуациям введен режим ЧС регионального уровня. «Задействованы все экстренные службы в этой работе. Принято решение об эвакуации 18 многоквартирных жилых домов, всех жителей и автомобильного транспорта», — заявил Потапов.

Он также отметил, что взрывотехники оценили обстановку и, по их экспертным оценкам, боеприпас не взрывоопасен. Глава УМЧС России по Белгородской области добавил, что авиабомбу планируется поднять с помощью автокрана и вывезти на специальный полигон в Яковлевский городской округ для уничтожения.

Об обнаружении взрывоопасного предмета на месте падения бомбы утром 22 апреля сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Первый инцидент произошел 20 апреля. В Минобороны объясняли произошедшее нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34, пролетавшего над городом.