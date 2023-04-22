Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:59, 22 апреля 2023Россия

В Белгородской области ввели режим ЧС из-за авиабомбы

Глава МЧС России по Белгородской области Потапов сообщил о введении в регионе режима ЧС

Фото: Павел Колядин / ТАСС

В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за найденной авиабомбы весом в полтонны. Об этом сообщил глава управления МЧС по региону генерал-майор внутренней службы Сергей Потапов, его комментарий публикует Telegram-канал ГТРК «Белгород».

По его словам, из-за обнаружения в Белгороде боеприпаса большой мощности решением областной комиссии по чрезвычайным ситуациям введен режим ЧС регионального уровня. «Задействованы все экстренные службы в этой работе. Принято решение об эвакуации 18 многоквартирных жилых домов, всех жителей и автомобильного транспорта», — заявил Потапов.

Он также отметил, что взрывотехники оценили обстановку и, по их экспертным оценкам, боеприпас не взрывоопасен. Глава УМЧС России по Белгородской области добавил, что авиабомбу планируется поднять с помощью автокрана и вывезти на специальный полигон в Яковлевский городской округ для уничтожения.

Об обнаружении взрывоопасного предмета на месте падения бомбы утром 22 апреля сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Первый инцидент произошел 20 апреля. В Минобороны объясняли произошедшее нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34, пролетавшего над городом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в ЧВК «Вагнер»
Рита Дакота раскрыла подробности предстоящей свадьбы
ВСУ нанесли удар по российскому селу в Белгородской области
Опубликована карта боевых действий на Украине
Жительница Белгорода рассказала подробности об операции по вывозу авиабомбы
Родственники украинских военных вышли протестовать в Кривом Роге
«Химки» победили «Торпедо» в матче аутсайдеров РПЛ
Раскрыт необычный способ подготовки российских бойцов в зоне СВО
Названы способы оценить качество и свежесть продуктов в домашних условиях
У ресторана на юге Франции упал рейтинг после визита Макрона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.