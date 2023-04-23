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20:02, 23 апреля 2023Культура

Звезда «Ворониных» отреагировала на обвинения брата в убийстве с расчленением

Актриса Волкова заявила, что уверена в невиновности своего брата по делу об убийстве в США

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова отреагировала на обвинения в убийстве с расчленением, которые выдвинули против ее брата Леонида Волкова. Своим мнением актриса поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Волкова подтвердила, что ее брата несколько дней назад арестовали в США и обвиняют «в очень серьезном преступлении». Она также рассказала, что семья старается установить связь с Леонидом и его адвокатом, однако пока безуспешно.

«Но семья не сомневается в невиновности Лени. Я люблю и не отрекаюсь от брата», — высказалась артистка.

По данным правоохранителей, убийство 28-летнего петербургского фотографа Павела Векшина и 37-летнего специалиста по кибербезопасности Кирилла Щукина произошло в Бостоне. Тело Щукина оказалось расчленено, его останки обнаружили в мусорном контейнере.

Волков проходит подозреваемым по делу об убийстве, он был общим знакомым эмигрантов. В частности, Щукин был последним поручителем Волкова по аренде жилья в Бостоне. По версии следствия, между троицей произошла ссора, когда брат звезды «Ворониных» попросил дать ему взаймы деньги, а знакомые отказались помогать. В результате Волкову пришлось покинуть жилплощадь.

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Варвара Кошечкина
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