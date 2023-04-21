Брата звезды «Ворониных» заподозрили в убийстве с расчленением

Брата звезды «Ворониных» Волковой заподозрили в двойном убийстве с расчленением в США

Леонида Волкова, младшего брата звезды сериала «Воронины» Екатерины Волковой, подозревают в убийстве эмигрировавших в США россиян. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным правоохранителей, убийство 28-летнего петербургского фотографа Павела Векшина и 37-летнего специалиста по кибербезопасности Кирилла Щукина произошло в Бостоне. Тело Щукина оказалось расчленено, его останки обнаружили в мусорном контейнере.

Волков проходит подозреваемым по делу об убийстве, он был общим знакомым эмигрантов. В частности, Щукин был последним поручителем Волкова по аренде жилья в Бостоне. По версии следствия, между троицей произошла ссора, когда брат звезды «Ворониных» попросил занять ему деньги, а знакомые отказались ему помогать. В результате Волкову пришлось покинуть жилплощадь.

Ранее Волкова высказала свое мнение о домогательствах, назвав подобное поведение «свинством и скотством». Актриса из сериала «Воронины» пожаловалась, что и сама сталкивалась с таким, но «не в лоб». Она добавила, что сейчас в кино нельзя попасть через постель, такие истории остались в 2000-х.

