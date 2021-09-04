Звезда «Ворониных» пожаловалась на домогательства

Российская актриса Екатерина Волкова высказала свое мнение о домогательствах, назвав подобное поведение «свинством и скотством». Интервью с ней опубликовало издание «Вокруг ТВ».

Звезда сериала «Воронины» пожаловалась, что и сама сталкивалась с таким, но «не в лоб». «Я очень аккуратно уходила, отшучиваясь, переводя тему, чтобы не было прямо такого конфликта в лоб. Но я и не работала там, с людьми я в прекрасных отношениях. Мы не затрагиваем эти темы, но мы общаемся. Я понимаю, да, что попытка была. Можно было и согласиться — каждому свое», — отметила артистка.

Она добавила, что сейчас в кино нельзя попасть через постель, такие истории остались в 2000-х. «Хотя хрен его знает! Я туда уже не лезу, возраст не тот», — посмеялась 47-летняя актриса.

Волкова также вспомнила, что однажды с ней хотел познакомиться влиятельный мужчина. Его представитель звонил и предлагал встречу артистке, на что та ответила, что она замужем, и положила трубку. Звонки продолжились, и собеседник звезды пригрозил, что она еще пожалеет о своем отказе.

Ранее актриса Ирина Безрукова рассказала о домогательствах режиссера. На тот момент ей было 25 лет. Кинематографист, имя которого она не стала раскрывать, предлагал артистке карьерный взлет в обмен на интимную близость.