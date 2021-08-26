Экс-солистка «Тату» впервые рассказала о пережитом в 11 лет изнасиловании

Бывшая солистка российской поп-группы «Тату» Елена Катина впервые рассказала о пережитом в 11 лет изнасиловании. Артистка поделилась этим в эфире ток-шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, полный выпуск которого выйдет 28 августа.

Спустя 25 лет Катина решила признаться, что в детстве она стала жертвой сексуального насилия. Экс-участница «Тату» не раскрыла личность преступника и не уточнила, понес ли тот наказание.

«До сих пор помню его лицо. Было так мерзко, это было ужасно мерзко», — рассказала 36-летняя певица, отметив, что ей сейчас не так тяжело вспоминать это, так как она долго работала над этим эпизодом с психологом. По словам Катиной, она решила сделать это признание для того, чтобы помочь другим подросткам справиться с подобной травмой.

Ранее актриса Лиза Арзамасова высказалась о движении против домогательств #MeToo и скандале вокруг артистки Елены Прокловой, заявившей о харассменте. Она заявила, что никто из режиссеров и коллег никогда не намекал ей на интимные отношения.