Звезда «Папиных дочек» высказалась о Прокловой и домогательствах

Российская актриса Лиза Арзамасова высказалась о движении против домогательств #MeToo и скандале вокруг артистки Елены Прокловой, заявившей о харассменте. Запись интервью со звездой «Папиных дочек» была опубликована на YouTube-канале Super.

Она отметила, что никто из режиссеров и коллег никогда не намекал ей на интимные отношения. «Я не исключаю возникновения симпатии между мужчиной и женщиной, когда они увлечены одной работой. Сколько мы знаем чудесных пар, которые складывались на работе», — сказала актриса.

При этом она отметила, что не готова судить о том, правильно ли публично обвинять кого-то в домогательствах. По мнению Арзамасовой, люди могут делать так из-за того, что действительно столкнулись с болезненной ситуацией, поэтому хотят предостеречь остальных на примере своих ошибок. «Либо человек о чем-то рассказал очень личном, о том, как он видит эту историю, а потом пожалел об этом. Такое же тоже много раз случается», — добавила актриса.

Арзамасова призналась, что не знает, правильно ли говорить о харассменте много лет спустя. Она подчеркнула, что в ситуации с Прокловой никто не знает деталей и реального положения вещей.

Ранее Проклова заявила в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, что в подростковом возрасте к ней приставал известный актер. Артистка не раскрыла его имени, однако отметила, что этот человек уже умер. В отдельных СМИ предположили, что речь шла об Олеге Табакове.