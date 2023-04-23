Россиянин обжег ягодицы после химчистки салона автомобиля

Shot: москвич получил ожоги третьей степени после химчистки салона автомобиля

Москвич обжег ягодицы после химчистки машины в автомобильной мойке в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 61-летний россиянин обратился за услугой химчистки в автомойку на Большой Грузинской. Мужчина ничего не заметил после мойки, однако почувствовал недомогание ночью — он проснулся от страшной боли.

Россиянина госпитализировали с химическими ожогами 12 процентов тела. В том числе врачи диагностировали ожоги третьей степени на ягодицах. В данный момент он находится в ожоговом центре, полицейские проверяют салон автомобиля.

Ранее в подмосковном Подольске сотрудники почты во время сортировки посылок получили ожоги.

Пострадали две женщины 58 и 62 лет — из одной из посылок во время сортировки протекла жидкость с резким запахом. По предварительным данным, это было вещество для очистки бассейнов.