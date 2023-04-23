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12:13, 23 апреля 2023Мир

В США заявили о вероятности снизить траты на Украину после заявления Макрона

TNI: Вашингтон может снизить траты на Украину после слов Макрона о конфликте КНР и США

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Соединенные Штаты Америки могут снизить свои траты на снабжение Украины из-за возмутивших Вашингтон высказываний президента Франции Эммануэля Макрона в Китае. Об этом заявили обозреватели журнала The National Interest (TNI) Джеймс Джей Карафано и Виктория Коутс.

Во время своего визита в Китай Макрон заявил, что Франция не будет чувствовать себя обязанной поддерживать США в случае китайского вторжения на Тайвань, и выступил за поиск мирного решения по урегулированию тайваньского вопроса. В интервью изданию Echos Макрон также отметил, что Европа не должна втягиваться в китайско-американское противостояние и подстраиваться под ритм США.

Однако, по словам экспертов TNI, Белый дом остался недоволен отказом Европы вмешиваться в конфликт США и Китая. И теперь Конгресс может потребовать полный отчет об участии Франции и других стран ЕС в финансировании Украины за последние четырнадцать месяцев, а Штаты —пересмотреть свой статус «ведущего донора».

Ранее сообщалось, что Байден обсудил с Макроном конфликт на Украине и его поездку в Китай.

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Илона Палей
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